 Onur’dan süper kurtarışlar – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Onur’dan süper kurtarışlar

    Onur’dan süper kurtarışlar
    ANTRENMANIN yıldızı Onur Kıvrak'tı... Kaptan yaptığı kurtarışlarla tam not aldı. Daha sonra kaleye geçen Esteban da Onur'a nazire yaparcasına güzel toplar çıkartırken, kaleci antrenör Cengiz Birgen, "Süperdi beyler, muhteşem bir oyuncu performansı oldu" diyerek 2 öğrencisini de tebrik etti.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:04
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