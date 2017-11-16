Onur’dan süper kurtarışlar

ANTRENMANIN yıldızı Onur Kıvrak'tı... Kaptan yaptığı kurtarışlarla tam not aldı. Daha sonra kaleye geçen Esteban da Onur'a nazire yaparcasına güzel toplar çıkartırken, kaleci antrenör Cengiz Birgen, "Süperdi beyler, muhteşem bir oyuncu performansı oldu" diyerek 2 öğrencisini de tebrik etti.