 Kupa maçı 30’unda – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Kupa maçı 30’unda

    Kupa maçı 30’unda
    TRABZONSPOR'UN Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynayacağı ilk maçın günü ve saati belli oldu. 30 Kasım Perşembe günü Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Rövanş maçının programı daha sonra açıklanacak.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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