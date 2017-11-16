Kupa maçı 30’unda

TRABZONSPOR'UN Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynayacağı ilk maçın günü ve saati belli oldu. 30 Kasım Perşembe günü Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Rövanş maçının programı daha sonra açıklanacak.