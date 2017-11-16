 ‘Kazan-kazan’ taktiği – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Kazan-kazan’ taktiği

    ‘Kazan-kazan’ taktiği

    Yönetim, Osmanlı maçı öncesi oyuncuların geriye dönük olan tüm ödemelerini yapacak. 6 maçta 18 puana ise özel prim belirlenecek

    TRabzonspor'da ödemeler konusunda yaşanan sorunları büyük oranda çözen yönetim kurulu, Osmanlıspor maçı öncesi oyuncuların motivasyonunu daha da artırmak için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta içinde Galatasaray galibiyeti nedeniyle hak edilen primleri hesaplara yatıran yönetim, bu kez maaş ödemelerini yapacak. Osmanlıspor maçı öncesi yapılacak olan bu ödemeyle futbolcuların hırsını daha da artırmayı amaçlayan yönetim ligin ilk yarısının bitimine 6 hafta kala, toplu bir prim vaadinde bulunacak. 6'DA 6'YA Ek PRİM Kalan haftalarda puan kaybı yaşanmaması durumunda verilecek olan bu primin oldukça yüksek olacağı öğrenildi. Fırtına ilk yarının son 6 haftasında; Osmanlıspor (D), Sivas, Antalya, Kasımpaşa (D), Bursa ve Karabükspor (D) ile karşılaşacak.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Kazan-kazan’ taktiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.