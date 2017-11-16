‘Kazan-kazan’ taktiği

Yönetim, Osmanlı maçı öncesi oyuncuların geriye dönük olan tüm ödemelerini yapacak. 6 maçta 18 puana ise özel prim belirlenecek

TRabzonspor'da ödemeler konusunda yaşanan sorunları büyük oranda çözen yönetim kurulu, Osmanlıspor maçı öncesi oyuncuların motivasyonunu daha da artırmak için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta içinde Galatasaray galibiyeti nedeniyle hak edilen primleri hesaplara yatıran yönetim, bu kez maaş ödemelerini yapacak. Osmanlıspor maçı öncesi yapılacak olan bu ödemeyle futbolcuların hırsını daha da artırmayı amaçlayan yönetim ligin ilk yarısının bitimine 6 hafta kala, toplu bir prim vaadinde bulunacak. 6'DA 6'YA Ek PRİM Kalan haftalarda puan kaybı yaşanmaması durumunda verilecek olan bu primin oldukça yüksek olacağı öğrenildi. Fırtına ilk yarının son 6 haftasında; Osmanlıspor (D), Sivas, Antalya, Kasımpaşa (D), Bursa ve Karabükspor (D) ile karşılaşacak.