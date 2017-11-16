 Durica’ya destek mesajı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Durica’ya destek mesajı

    Durica’ya destek mesajı
    BORDO-MAVİLİ taraftarlar, milli takıma veda ederken göz yaşlarını tutamayan Jan Durica'ya teselli mesajı yağdırdı. Tecrübeli futbolcuya, sosyal medyada, "Sen bizim için çok değerlisin", "Keşke herkes senin gibi takımına böyle bağlı olsa", "Sen gerçek bir lidersin" mesajları atan taraftarların ilgi ve sevgisi, Durica'yı duygulandırdı.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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