Durica’ya destek mesajı

BORDO-MAVİLİ taraftarlar, milli takıma veda ederken göz yaşlarını tutamayan Jan Durica'ya teselli mesajı yağdırdı. Tecrübeli futbolcuya, sosyal medyada, "Sen bizim için çok değerlisin", "Keşke herkes senin gibi takımına böyle bağlı olsa", "Sen gerçek bir lidersin" mesajları atan taraftarların ilgi ve sevgisi, Durica'yı duygulandırdı.