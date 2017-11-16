Bongonda ve Volkan’a övgü

OSMANLISPOR maçının hazırlıklarına devam edildi. Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon çalışan bordo-mavililer, ikinci bölümde taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Volkan Şen ve Bongonda istekli görüntüleriyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın taktirini aldı.