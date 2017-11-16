 Bongonda ve Volkan’a övgü – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bongonda ve Volkan’a övgü

    Bongonda ve Volkan’a övgü
    OSMANLISPOR maçının hazırlıklarına devam edildi. Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon çalışan bordo-mavililer, ikinci bölümde taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Volkan Şen ve Bongonda istekli görüntüleriyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın taktirini aldı.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bongonda ve Volkan’a övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.