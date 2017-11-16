4 koldan takip

Ara transferde öncelikle stopere takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'un listesinin daha geniş olduğu ortaya çıktı. Stoper için Polonyalı Michal Pazdan'ın yanı sıra Sparta Prag forması giyen Lukas Stetina'yı da gündemine alan bordo-mavili ekibin, orta saha ve kanatlar için de birçok oyuncuyu takibe aldığı belirtiliyor. James Jeggo (Sturm Graz/ön libero), Marc Rzatkowski (RB Salzburg/ orta saha), Albert Rusnak (Salt Lake/On numara) ile Jaroslav Mihalik'in (Cracovia Krakow/sağ kanat) bu isimlerden bazıları olduğu gelen haberler arasında...Avusturya-Uruguay ve Slovakya-Norveç maçlarında bu oyuncuları mercek altına alan Rıza Çalımbay'ın yardımcıları Servet Çetin ve Bülent Albayrak, belirlenen isimleri önümüzdeki günlerde kulüp takımlarında da takip ettikten sonra ocak ayı öncesi hazırlayacakları raporu yönetime sunacaklar. Yönetimin, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da görüş ve onayını aldıktan sonra 1-2 oyuncu kadroya dahil etmesi bekleniyor.Lukas Stetina için Trabzonspor'un Slovak oyuncuları Durica, Bero, Kucka ve Hubocan da devrede... Dört oyuncu, istenmesi halinde 26 yaşındaki vatandaşlarını ikna edebileceklerini yönetime ilettiler. Stoper mevkii için önceliği Pazdan'a veren bordo-mavililer, Stetina'yı bir süre daha takip ettikten sonra son kararını verecek.Takımın antrenman temposunun her geçen gün arttığını görmek Osmanlıspor maçı öncesi beklentileri daha da artırıyor. Devre arasına kadar puan kaybı yaşamak istemeyen bordomavililer, bir taraftan da transfer çalışmalarına erkenden başlamanın meyvelerini almalı. Bugüne kadar hemen her sezon transferlerde hata yapan kulübün bu kez hata payı yok. Çünkü içinde bulunduğu ekonomik durum transferde hatayı telafi edebilecek bir noktada değil. Devre arası transferi zor olsa da bu hata payını azaltmak için tam altı haftalık bir zaman var. Bu zaman çok iyi kullanılmalı.