4 koldan takip
Orta sahaya Rusnak, Jeggo ve Rzatkowski, sağ kanat içinse Mihalik’in geleceğ dönük gözlem altına alındığı öğrenildi. Çalımbay’ın yardımcıları Çetin ve Albayrak’ın vereceği rapora göre ocakta 1-2 oyuncu kadroya katılacak
KULÜPLERİNDE DE İZLEYECEKLER
Avusturya-Uruguay ve Slovakya-Norveç maçlarında bu oyuncuları mercek altına alan Rıza Çalımbay'ın yardımcıları Servet Çetin ve Bülent Albayrak, belirlenen isimleri önümüzdeki günlerde kulüp takımlarında da takip ettikten sonra ocak ayı öncesi hazırlayacakları raporu yönetime sunacaklar. Yönetimin, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da görüş ve onayını aldıktan sonra 1-2 oyuncu kadroya dahil etmesi bekleniyor.
STETiNA'YI BiZ iKNA EDERiZ'
Lukas Stetina için Trabzonspor'un Slovak oyuncuları Durica, Bero, Kucka ve Hubocan da devrede... Dört oyuncu, istenmesi halinde 26 yaşındaki vatandaşlarını ikna edebileceklerini yönetime ilettiler. Stoper mevkii için önceliği Pazdan'a veren bordo-mavililer, Stetina'yı bir süre daha takip ettikten sonra son kararını verecek.
Mini yorum: "Hata yapılmamalı"
Takımın antrenman temposunun her geçen gün arttığını görmek Osmanlıspor maçı öncesi beklentileri daha da artırıyor. Devre arasına kadar puan kaybı yaşamak istemeyen bordomavililer, bir taraftan da transfer çalışmalarına erkenden başlamanın meyvelerini almalı. Bugüne kadar hemen her sezon transferlerde hata yapan kulübün bu kez hata payı yok. Çünkü içinde bulunduğu ekonomik durum transferde hatayı telafi edebilecek bir noktada değil. Devre arası transferi zor olsa da bu hata payını azaltmak için tam altı haftalık bir zaman var. Bu zaman çok iyi kullanılmalı.
Yunus Emre SEL
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
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