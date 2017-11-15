 Trabzon'a çifte müjde – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Trabzon'a çifte müjde

    Trabzon'a çifte müjde

    Trabzonspor'da ve Burak sevinci yaşanıyor. Kucka'nın sakatlığı Okay'ın ise cezalı olması nedeniyle orta sahada sıkıntı yaşayan Rıza Çalımbay, Onazi'den gelen haber ile rahatladı. Dün takımdan ayrı olarak çalışan Nijeryalı oyuncu bugün ise takımla birlikte çalışmalara başlayarak çift kale maçta yer aldı.

    Ligde en son Malatyaspor maçında forma giyen ise maç temposunu yakalamaya çalışıyor. Antrenmanlarda oldukça hırslı görülen oyuncunun, Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından hazır görülmesi halinde Osmanlıspor maçında forma giymesine bir engel bulunmadığı belirtiliyor.

    SOSA EKSİKLERİNİ GİDERMEYE ÇALIŞIYOR
    Trabzonspor'un Milan'dan transfer ettiği Jose Sosa, antrenman eksikliğini gidermeye çalışıyor. Antalya Belek'te yapılan kamp sırasında oldukça istekli çalışan Arjantinli oyuncu, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile de bir görüşme yaptı. Ligde kalan haftalarda daha fazla forma şansı bulmak isteyen tecrübeli oyuncu antrenman eksiklerini gidererek eski haline dönmeye çalışıyor. Halen belli bir tempo yakalayamayan oyuncunun ekstra çalışmalar da yaptığı öğrenildi.

    10 OYUNCU ÇALIŞMAYI SÜRDÜRDÜ
    Trabzonspor'da bugün gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren antrenman sonrası Esteban, Abdülkadir Ömür, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz, Hugo Rodallega, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Abdurrahim Dursun ve Uğurcan Çakır antrenman sonu çalışmaya devam ettiler. Kanat oyuncuları orta çalışması yaparken, Burak ve Yusuf duran top organizasyonları çalıştı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:58
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