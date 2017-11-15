Trabzon'a çifte müjde
Trabzonspor'da Onazi ve Burak sevinci yaşanıyor. Kucka'nın sakatlığı Okay'ın ise cezalı olması nedeniyle orta sahada sıkıntı yaşayan Rıza Çalımbay, Onazi'den gelen haber ile rahatladı. Dün takımdan ayrı olarak çalışan Nijeryalı oyuncu bugün ise takımla birlikte çalışmalara başlayarak çift kale maçta yer aldı.
SOSA EKSİKLERİNİ GİDERMEYE ÇALIŞIYOR
Trabzonspor'un Milan'dan transfer ettiği Jose Sosa, antrenman eksikliğini gidermeye çalışıyor. Antalya Belek'te yapılan kamp sırasında oldukça istekli çalışan Arjantinli oyuncu, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile de bir görüşme yaptı. Ligde kalan haftalarda daha fazla forma şansı bulmak isteyen tecrübeli oyuncu antrenman eksiklerini gidererek eski haline dönmeye çalışıyor. Halen belli bir tempo yakalayamayan oyuncunun ekstra çalışmalar da yaptığı öğrenildi.
10 OYUNCU ÇALIŞMAYI SÜRDÜRDÜ
Trabzonspor'da bugün gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren antrenman sonrası Esteban, Abdülkadir Ömür, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz, Hugo Rodallega, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Abdurrahim Dursun ve Uğurcan Çakır antrenman sonu çalışmaya devam ettiler. Kanat oyuncuları orta çalışması yaparken, Burak ve Yusuf duran top organizasyonları çalıştı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:58
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Cenk'e 9 teklif var
Toplam 8
Yorum
eraycan satmayalım yerli golcü bulmak zor büyük takımlar oyuncu satmaz alır cenk bizim geleceğimiz biz alalım messiyi satarlar mı cenk kelmalı
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Hakan Balta kramponlarını asıyor
Toplam 5
Yorum
batuhan hiçbirşey demiyorumda hakan balta onca yıl okadar az paraya bu kadar iyi futbol oynadı şimdi doğruysa eğer levent tüzemenin dedigi olmuşmu ?
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''Arda bir enkaza dönüştü''
Toplam 1
Yorum
Malesef Ardanın kendine faydası yok.Bitmiş birisi kesinlikle profesyonel değil,çalışmak yerine Egosunu geliştirdi, Barca sana hep 10 gömlek fazlaydı
Trabzon'a çifte müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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