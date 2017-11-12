 Sosa özel çalısıyor – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Sosa özel çalısıyor

    Sosa özel çalısıyor
    Geldiği günden bu yana bir türlü bekleneni veremeyen Arjantinli oyuncu , eksiklerini kapatmak için özel çalısmalar yapıyor. Antrenmanlardan sonra özellikle duran top çalısması yapan 10 numaranın, takımın kamp yaptıgı otelde de özel kondisyon ve kuvvet antrenmanları yaptıgı ifade edildi.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:02
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