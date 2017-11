Şampiyonluğu kovalayacağız

Trabzonspor’un amacı her zaman şampiyonluktur. Zirveden biraz geriye düşmüş olmamız bu hedeften vazgeçtik anlamına gelmez. Antalya kampı bize iyi geldi. Önümüzde çok önem verdiğimiz bir Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası’nı kazanacağız. Geçmişte bunu başarmıştık... Sonuçta artık başarıya doğru yürüyeceğiz

Bordo-mavili takımın 'Kral' forveti Burak Yılmaz, FOTOMAÇ'a konuştu ve çok özel açıklamalar yaptı. 32 yaşındaki golcü, "Trabzonspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Sıralamada biraz geriye düşmüş olmamız bunu kovalamayacağımız anlamına gelmez. Önümüzde çok önem verdiğimiz bir Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası'nı müzemize götüreceğiz. Geçmiste almıştık. Biraz yukarıdan uzaklaştığımızı düşünüyor olabilirler ama Antalya kampı bize iyi geldi. Hedeflerimize doğru ilerleyeceğimize inanıyorum" dedi.



SAKATLIĞIM TAM GEÇMEDi

Sakatlığının tam geçmedigini özellikle vurgulayan milli oyuncu, "Oynamadıgım için sakal bıraktım. Her zaman tıras olurum, sahaya asla sakallı çıkmam. Oynayacagım ilk maç öncesi sakalları kesecegim. Sakatlıgım daha iyi durumda ama 'yüzde yüz geçti' desem bu da dogru olmaz. Sürekli ufak tefek agrılarım oluyor. Çok çalısıyorum, iki üç antrenman yapıyorum. Havuza da giriyorum" ifadesini kullandı.



KRALLIK iDDiAM YOK

Burak şöyle devam etti: Gol krallığı gibi bir iddiam yok. Maçların hepsinde oynayabilsem tabii ki iddiam olur. Ama bir sakatlığım olduğu için şu an öyle bir iddiam yok. Sakatlığım geçince bakacağım. 'Gol kralı olacaım' diye çabalamıyorum ama ben de onlar kadar gol atmak istiyorum. Çok iyi forvetler var. Her hafta kendilerini gösteriyorlar.



CENK ATINCA MUTLU OLUYORUM

Cenk Tosun, kardeşim benim. O gol atınca ben mutlu oluyorum. Hem Milli Takım'dan arkadaşım hem de kardeşim gibi. Sonuçta bir Türk oyuncusu. Onun böyle goller atması beni mutlu ediyor. Inşallah böyle devam eder ve Allah sakatlık vermez. O da gereğini yapıyor zaten sahada.



YANAL'A TEŞEKKÜR EDiYORUM

Ersun hocaya herkesin önünde teşekkür ediyorum. Takımı için her şeyi yapan ve bütün hayatını takımına göre adamış bir hocaydı. Kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ne kadar istersen iste bazı şeyler uyuşmaya biliyor. Aslında iyi başlamıştık ama birden tersine döndü olaylar. Ben hocanın kanı uyuşmadı demek istemiyorum ama bir şeyleri elimizden kaçırdığımızı düşünüyorum. Neyi yapıp yapamadığımızı hocamız tabii ki çok daha iyi bilir.



CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA 'SENi ALACAĞIM' DEDi VE ALDI

"Biz şehir, camia ve kulüp olarak 2010-11'e çok takılı kaldık, diğer sezonları unuttuk. Ama benim tavrım, duruşum nettir bu konuda. Stadyumun açılışına geldiğim zaman transfer hikayem başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gittiğimde çok güzel bir görüşme oldu aramızda. O sırada Başkanımız Muharrem Usta yanıma geldi ve kulağıma eğilerek, 'Seni alacağım' dedi ve aldı. Futbolla yatıp kalkan bir şehre böyle bir stadyumun gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama Avni Aker benim için bambaşkaydı. Avni Aker'de evlerin arasında, o sokaklarda halkın arasından geçerek maça çıkmak çok farklıydı. Unutamadığım golüm yok, her golüm benim için çok degerlidir."



YUSUF VE ABDÜLKADİR BURADA OYNAMALI

"Yusuf ve Abdülkadir önce Trabzonspor'da dolu dolu oynamalı. Yarım veya bir sezon değil. Önce aslanlar gibi burada oynayacaklar, dolu dolu oynayacaklar, ter dökecekler, bir seyler tecrübe edinecekler, ondan sonra önleri açık zaten. Pırlanta gibi çocuklar, nazar degmesin. Ikisi de çok yetenekli. Avrupa'ya giderken de karakter olarak gitmeliler. Buranın ana as oyuncusu olarak gitmeliler."



YOL GÖSTEREN OLMADI

"Benim fizyoterapistim 4 yıldır benimle. Bu yanlış anlaşılmasın Türk fizyoterapist ve sağlık heyetiyle alakalı en ufak bir sorun yok. Ama 4 yıldır benimle olduğu için benim fiziksel durumumu daha iyi biliyor. Bunlar tabii ki olması gereken şeyler. Bunları çok geç fark ettim. Ben genç arkadaşlarımıza 'kendinize özel fizyoterapist tutun' diyemem ama onlara yardımcı olmaya hazırız. Bizim çok küçük yaşlardayken böyle ağabeylerimiz yoktu. Bize değer veren, özel hissettiren ağabeylerimiz yoktu. Ben genç arkadaşlarımıza da yol göstermeye hazırım."



YABANCI KURALINA KARŞIYIM

Burak, yabancı kuralı hakkındaki görüşlerini açık yüreklilikle anlattı: "Bu satten sonra beni eleştirmisler, yok o yorumcu bunu söylemiş, çok umurumda değil. Beni çok etkilemiyor diyeyim, özür dilerim, umurumda değil demeyeyim. Herkesin konuştugunu dinleyemem, kusura bakmasınlar. Yabanı kuralına karşı olduğumu söyledim. Herkes düşüncesini söylüyor, ben söyleyince problem oluyor. Serbest bırakılmalı dediğimiz zaman saygı duyuyoruz, olmalı dediğimizde bana ağzını açıyorlar. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da yabancı çokmuş da ondan söylüyormuşum.



ÜLKEMİ DÜŞÜNÜYORUM

Bana ne, ben 3-4 sene sonra gideceğim. Biz mutlu olmayız, mutlu ederiz, bizim Türk halkı böyledir. Gidin yabancılara sorun, ne kadar güzel ilişkilerimiz var. Ben kendi ülkemi düşünüyorum, kendi ülkemin insanlarını düşünüyorum, genç oyuncuların geleceiğini düşünüyorum. Ne yapılabilir? Daha makul bir şekilde getirebilirler. Bizim altyapımızdan 5-6 genç kardeşimiz var, ne kadar potansiyelli oyuncular, çok da yetenekliler. Bu yetenekli oyuncuların bu durumda oynayabileceğine inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. Yabancı değil, isterseniz hepsi serbest olsun."



ViDEO HAKEM OLMAMALI

"Video hakem uygulamasıyla ilgili önemli insanlar 'olsun' diyor, bazı kesim 'olmasın' diyor. Bence olmasın çünkü futbolun doğasına aykırı. Futbolun güzelliği burada. Yoksa neyi tartışacaksınız. Futbolda biz de hata yapıyoruz, hakemler de hata yapıyor. Futbol hatalar oyunu."



MiLLi TAKIM BAŞARIR

"Milli Takım çok özel ve güzel bir yer. Hergenç futbolcu kardeşimizin hayalini süsleyen bir yer. Futbolun zirve noktası. Ben Lucescu'ya çok güveniyor ve inanıyorum. Bilmiyorum kendisi ne karar verecek veya kendisiyle ilgili ne karar verilecek ama çok profesyonel ve kazanmaya odaklı bir insan. Genç kardeşlerimiz iyi oynuyor. Onlara destek vermemiz lazım. Onlara iyi yönde bakmak ve iyi yönlerini görmek lazım. Hocamızın onlara güvenmesi gerek. Futbolcu, medya, taraftar hep beraber olursak ülke olarak yapamayacağımız şey yok. Dünya Şampiyonası'na gidemedik, Avrupa Şampiyonası'na gideriz. Ben Milli Takım'a inanıyorum."



BEŞiKTAŞ TARAFTARI BANA KIZGIN

"3-3'lük maçta Escude'nin bana yaptığı penaltı pozisyonundan sonra bana tavır aldılar. O pozisyon penaltı, sadece pozisyon dışarıdaymış. 100 kere açıklamasını yaptım. Çıktım stada yine bağırdılar, küfür, kıyamet. Ben onlara da saygı duyuyorum. Beşiktaş taraftarına helal olsun. Bu kadar takımını destekleyen, aslan gibi taraftar. Pozisyon penaltı, neden Escude düşüyor? Bana vurmuyorsa neden düşüyor? Böyle düşünmek lazım. Pozisyondan dolayı sinirlilerdi."



ÇiN'DE AŞÇIM VARDI

"Çin'de mutsuz değildim ama Trabzonspor isteyince hiçbir şey umrumda olmadı. Türk aşçım vardı. Müslüman bölgesinden malzeme alıyordum. Türkiye'den geliyordu. Zaten hep evdeydim. Trabzon'un ise en çok balığını ve hamsisini özlemiştim. Çok güzel arkadaşlıklarım var, onları özlemiştim."