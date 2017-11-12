Çalımbay farkı
Takımı fiziki güç olarak yukarı taşımak için Antalya’da çalışmanın dozunu yüksek tutan Çalımbay, hırsı ve neşeyi de geri getirdi, ‘Babacan’ tavrı ile kalplere dokundu
HAK EDEN OYNAR
Taktiksel idmanlarda takımda kaybolan 'forma rekabetini' geri getiren tecrübeli hoca, as-yedek ayrımının bittiğini de gösterdi. Her oyuncu ile yakından ilgilenip 'babacan' tavrı ile kalplere dokunan Çalımbay, takımı yeniden hırslı ve neşeli havaya kavuşturdu. Çalımbay, her oyuncu ile ilgilenip 'hak eden formayı alır' mesajını güçlü olarak veriyor.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:22
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
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