 Çalımbay farkı – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Çalımbay farkı

    Çalımbay farkı

    Takımı fiziki güç olarak yukarı taşımak için Antalya’da çalışmanın dozunu yüksek tutan Çalımbay, hırsı ve neşeyi de geri getirdi, ‘Babacan’ tavrı ile kalplere dokundu

    Ersun Yanal'ın ardından göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay, takımın havasını değiştirdi. G.Saray derbisindeki futbol ile Trabzon'un gerçek gücünü ortaya koyan Çalımbay, büyük fırsat gördüğü milli arada Antalya'da adeta her oyuncudan daha fazla çalışıp, lige dönüşte gerçek fırtınanın kopmasını sağlamak istiyor. Eğlenceli ama yüksek tempoda idman yaptıran Çalımbay, idmanların her anında yer alıyor.

    HAK EDEN OYNAR
    Taktiksel idmanlarda takımda kaybolan 'forma rekabetini' geri getiren tecrübeli hoca, as-yedek ayrımının bittiğini de gösterdi. Her oyuncu ile yakından ilgilenip 'babacan' tavrı ile kalplere dokunan Çalımbay, takımı yeniden hırslı ve neşeli havaya kavuşturdu. Çalımbay, her oyuncu ile ilgilenip 'hak eden formayı alır' mesajını güçlü olarak veriyor.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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