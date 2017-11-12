 Bugün rakip Naft Missan – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Bugün rakip Naft Missan

    Bugün rakip Naft Missan
    Fırtına, Antalya'daki tek hazırlık maçını bugün Irak 1. Lig takımı Naft Missan ile kamp yapılan otelin sahasında oynayacak. Saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşmada teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kampta bulunan tüm futbolcuları denemesi bekleniyor.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:03
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