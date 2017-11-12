4 oyuncuya özel programı
Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da teknik heyet tarafından 4 oyuncuya özel antrenman programı uygulandı.
Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren bordo-mavililerde teknik heyet tarafından sabah 09.30'da Onur, Burak, Kucka ve Onazi'ye özel antrenman programı uygulandı.
Bugün 14.00'de Naft Missan ile hazırlık maçı yapacak olan Trabzonspor akşam saatlerinde Antalya kampını tamamlayarak Trabzon'a dönecek.
Bugün 14.00'de Naft Missan ile hazırlık maçı yapacak olan Trabzonspor akşam saatlerinde Antalya kampını tamamlayarak Trabzon'a dönecek.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kocaman'dan yeni sistem
Toplam 6
Yorum
Ersin Güldürmeyin insanı Aykut Kocaman mı bu düzende oynayacak
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Tehdit alıyoruz!
Toplam 4
Yorum
gebze al işte 10 yaşında çocuk yorumu. Adam tehdit ediliyoruz diyor bu da çık git o zaman diyor.
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Hazır ol Robin
Toplam 3
Yorum
tekin hollandaya gitmeye hazırolmasını söylemişlerdir
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