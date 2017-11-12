 4 oyuncuya özel programı – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    4 oyuncuya özel programı

    4 oyuncuya özel programı

    Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da teknik heyet tarafından 4 oyuncuya özel antrenman programı uygulandı.

    Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren bordo-mavililerde teknik heyet tarafından sabah 09.30'da Onur, Burak, Kucka ve Onazi'ye özel antrenman programı uygulandı.

    Bugün 14.00'de Naft Missan ile hazırlık maçı yapacak olan Trabzonspor akşam saatlerinde Antalya kampını tamamlayarak Trabzon'a dönecek.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:39
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