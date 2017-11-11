Trabzonspor deplasmanda güldü
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 95-84 yendi.
Karşılaşma, hayatını kaybeden Türk basketbolunun emektar isimlerinden Mehmet Baturalp için yapılan saygı duruşuyla başladı.
İlk çeyreğe top kayıplarıyla başlayan Gaziantep Basketbol, hücumda etkili olmakta zorluk yaşarken, Trabzonspor ilk periyodu 24-18 önde geçti.
Ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte daha iyi bir oyun sergileyerek 15. dakikada 37-28 üstünlük yakaladı. Karadeniz ekibinin, periyodun son bölümünde bulduğu sayılarla dereye 47-47 eşitlikle girildi.
Mücadelenin ikinci yarısında hücumlardan boş dönmeyen bordo-mavili ekilip, üçüncü çeyreğini 67-63 önde tamamladığı maçın son çeyreğinde oyunda üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi ve salondan 95-84 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi, Trabzonspor adına 22 sayı üreten Green oldu.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Polat Parlak, Mehmet Keseratar, Alper Özgök
Gaziantep Basketbol: Armand 18, White 15, Lyons 14, Balazic 2, Erden Eryüz, Hacıyeva, Freimanis 16, Can Uğur Öğüt 10, Erol Can Çinko 9
Trabzonspor: Vasiliauskas 13, Deniz Kılıçlı 8, Harris 14, Eldridge 16, Green 22, Burak Eşlik 7, Heslip 13, Alper Saruhan, Obekpa 2, Ozan Anton Odabaşı
1. periyot: 18-24
Devre: 47-47
3. periyot: 63-67
Diskalifiye: 13.39 Obekpa (Trabzonspor)
5 faulle çıkan: 39.32 White (Gaziantep Basketbol)
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:00
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Gomis, Neymar'ı geçti!
Toplam 3
Yorum
Aslan BUNLAR YANLIS KIYASLAMALAR ! HELE NEYMAR'LA ALLAH AKIL FIKIR VERSIN KIYASLAYANA
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Yasin Öztekin, formaya uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
Aslan YASIN COK KALITELI BIR FORVET AMA SON HAMLELERINI DOGRU YAPAMIYOR ZATEN YAPSA B.DORTMUNTDAN TÜRKIYEYE DEGIL REAL MADRIT'E GIDERDI
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Tudor'dan ilginç açıklama: İnanmıyorum!
Toplam 1
Yorum
Aslan BU KADAR SISTEM KARMASASINA TAKILMA OYUN ICINDE POZISYONA VE RAKIBE HATTA SKORA GÖRE HERSEY KARISIR HERKES HERYERDE OYNAYABILMELI
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