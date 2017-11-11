 Trabzonspor deplasmanda güldü – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor deplasmanda güldü

    Trabzonspor deplasmanda güldü

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 95-84 yendi.

    Karşılaşma, hayatını kaybeden Türk basketbolunun emektar isimlerinden Mehmet Baturalp için yapılan saygı duruşuyla başladı.

    İlk çeyreğe top kayıplarıyla başlayan Gaziantep Basketbol, hücumda etkili olmakta zorluk yaşarken, Trabzonspor ilk periyodu 24-18 önde geçti.

    Ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte daha iyi bir oyun sergileyerek 15. dakikada 37-28 üstünlük yakaladı. Karadeniz ekibinin, periyodun son bölümünde bulduğu sayılarla dereye 47-47 eşitlikle girildi.

    Mücadelenin ikinci yarısında hücumlardan boş dönmeyen bordo-mavili ekilip, üçüncü çeyreğini 67-63 önde tamamladığı maçın son çeyreğinde oyunda üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi ve salondan 95-84 galip ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi, Trabzonspor adına 22 sayı üreten Green oldu.


    Salon: Karataş Şahinbey

    Hakemler: Polat Parlak, Mehmet Keseratar, Alper Özgök

    Gaziantep Basketbol: Armand 18, White 15, Lyons 14, Balazic 2, Erden Eryüz, Hacıyeva, Freimanis 16, Can Uğur Öğüt 10, Erol Can Çinko 9

    Trabzonspor: Vasiliauskas 13, Deniz Kılıçlı 8, Harris 14, Eldridge 16, Green 22, Burak Eşlik 7, Heslip 13, Alper Saruhan, Obekpa 2, Ozan Anton Odabaşı

    1. periyot: 18-24

    Devre: 47-47

    3. periyot: 63-67

    Diskalifiye: 13.39 Obekpa (Trabzonspor)

    5 faulle çıkan: 39.32 White (Gaziantep Basketbol)

    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.