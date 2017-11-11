Burak geri döndü

Belek kampında sakatlardan müjdeli haberler gelmeye başladı. Onazi ve Kucka koşulara başlarken, Burak Yılmaz 20 gün aradan sonra ilk kez takımla idman yaptı

KARADENİZ ekibi milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken, teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncuların form düzeyini her gün daha da artırmak için yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Futbolcuların temposundan fazlasıyla memnun olan tecrübeli teknik adam sakat oyunculardan gelen müjdeli haberlerle daha da mutlu oldu. Bordomavililerde kasıklarında adale sertleşmesi bulunan Onazi ile Kucka'nın koşulara başlaması memnuniyetle karşılanırken, ligde iki hafta önce oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz da 20 gün aradan sonra topla çalışmaya başladı. Oldukça istekli olan golcü oyuncu, sakal bırakarak yaptığı yeni imajıyla da dikkatleri üzerine çekti.