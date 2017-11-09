 Burak Yılmaz’ın yeni imajı şaşırttı! – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    ’ın yeni imajı şaşırttı!

    Burak Yılmaz’ın yeni imajı şaşırttı!

    Sakatlığından dolayı 'dan bir süredir uzak kalan 'ın son imajı görenleri şaşırttı. Sakal bırakarak alışılmadık bir görüntü veren Yılmaz, bordo-mavililerin idmanında dikkat çeken isimlerin başında geldi.

    Sakatlığından dolayı 'dan bir süredir uzak kalan golcü futbolcu 'ın son imajı görenleri şaşırttı.

    Sakal bırakarak bir görüntü veren Yılmaz, bordo-mavililerin idmanında dikkat çeken isimlerin başında geldi. Genel olarak tıraşlı gördüğümüz Burak Yılmaz'ın yeni imajı görenleri epey şaşırttı.

    Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:40
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