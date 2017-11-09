Burak Yılmaz’ın yeni imajı şaşırttı!
Sakatlığından dolayı Trabzonspor'dan bir süredir uzak kalan Burak Yılmaz'ın son imajı görenleri şaşırttı. Sakal bırakarak alışılmadık bir görüntü veren Yılmaz, bordo-mavililerin idmanında dikkat çeken isimlerin başında geldi.
Sakatlığından dolayı Trabzonspor'dan bir süredir uzak kalan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın son imajı görenleri şaşırttı.
Sakal bırakarak bir görüntü veren Yılmaz, bordo-mavililerin idmanında dikkat çeken isimlerin başında geldi. Genel olarak tıraşlı gördüğümüz Burak Yılmaz'ın yeni imajı görenleri epey şaşırttı.
Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:40
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Ferri bombası
Toplam 3
Yorum
EKONOMİST BU SENE ATI ALANI ÜSKÜDARDAN GEÇİRDİ SUNİ HAKEMLER. EN AZINDAN TRANSFERLER İÇİN PARAYI SENEYE AYIRIN SUNİLER SENEYE BELKİ BİZİ YAPARLAR
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Ferri bombası
Toplam 3
Yorum
EKONOMİST BU SENE ATI ALANI ÜSKÜDARDAN GEÇİRDİ SUNİ HAKEMLER. EN AZINDAN TRANSFERLER İÇİN PARAYI SENEYE AYIRIN SUNİLER SENEYE BELKİ BİZİ YAPARLAR
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 5
Yorum
ercisli biz taraftarlarda sana inanmıyoruz biz nereye gidelim. hadi biz gittik diyelim ne yapacaksınız
Burak Yılmaz’ın yeni imajı şaşırttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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