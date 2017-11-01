Rodallega’ya şok ceza

PFDK, Trabzonspor’un 32 yaşındaki Kolombiyalı forvetini, Çorum ile oynanan kupa karşılaşmasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle üç maçtan men etti

KARADENİz ekibinde Rodallega şoku yaşanıyor... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çorum Bld-Trabzonspor karşılaşmada Rodallega'ya, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.



OLCAY DA PFDK'DA

YÖNETİMİN, Tahkim'e başvurarak bu ağır cezaya itiraz edeceği belirtiliyor. G.Saray derbisinde forma giymeyen 32 yaşındaki Kolombiyalı forvet, Süper Lig'deki Kayserispor ve ardından oynanacak karşılaşmada da takımını yalnız bırakacak. Ayrıca G.Saray derbisinde kırmızı kart gören Olcay Şahan ile saha olayları ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor da PFDK'ya sevk edildi.



Biri bizi kandırıyor

RODALLEGA 3 maçtan edildi. Hak etti... Skor anlamında neredeyse bitmiş, gitmiş bir karşılaşmada o eylemi gerçekleştirmemeliydi. Bu bizim fiziken gördüğümüz üzerine de yaptığımız yorum... Maçtan sonra; rakip oyuncunun ona karşı ırkçı söylemde bulunduğunu ve bunun için yaptığını, yapmaması gerektiğini ifade etti Rodallega! Rakibi de bunun yalan olduğunu ve davacı olacağını söyledi ve oldu. İki taraf farkı şeyler söyledi neticede. Ama bir taraf bize doğruyu söylüyor. Acaba hangisi? Böylesi insanlık dışı bir konuda, iki kişi bir konuda biri bizi kandırıyor olmalı eğer yanlış anlaşılma yok ise... En ürkütücü olan da bu!



Mini yorum: Olcay Çakır