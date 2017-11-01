Rodallega’ya şok ceza
PFDK, Trabzonspor’un 32 yaşındaki Kolombiyalı forvetini, Çorum ile oynanan kupa karşılaşmasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle üç maçtan men etti
OLCAY DA PFDK'DA
YÖNETİMİN, Tahkim'e başvurarak bu ağır cezaya itiraz edeceği belirtiliyor. G.Saray derbisinde forma giymeyen 32 yaşındaki Kolombiyalı forvet, Süper Lig'deki Kayserispor ve ardından oynanacak karşılaşmada da takımını yalnız bırakacak. Ayrıca G.Saray derbisinde kırmızı kart gören Olcay Şahan ile saha olayları ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor da PFDK'ya sevk edildi.
Biri bizi kandırıyor
RODALLEGA 3 maçtan edildi. Hak etti... Skor anlamında neredeyse bitmiş, gitmiş bir karşılaşmada o eylemi gerçekleştirmemeliydi. Bu bizim fiziken gördüğümüz üzerine de yaptığımız yorum... Maçtan sonra; rakip oyuncunun ona karşı ırkçı söylemde bulunduğunu ve bunun için yaptığını, yapmaması gerektiğini ifade etti Rodallega! Rakibi de bunun yalan olduğunu ve davacı olacağını söyledi ve oldu. İki taraf farkı şeyler söyledi neticede. Ama bir taraf bize doğruyu söylüyor. Acaba hangisi? Böylesi insanlık dışı bir konuda, iki kişi bir konuda biri bizi kandırıyor olmalı eğer yanlış anlaşılma yok ise... En ürkütücü olan da bu!
Mini yorum: Olcay Çakır
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:24
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
Rodallega’ya şok ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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