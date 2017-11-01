Rıza Hoca'nın sihirli değneği
Geldiği günden itibaren küsen oyuncuları kazanmaya çalışan Çalımbay, “Formayı hak eden giyer” diyerek, motivasyonu ikiye çıkardı. Çok kısa sürede olumsuz tablo silindi
Özellikle ligde oynanan son G.Saray derbisinde alınan galibiyetin yanı sıra takımın mücadelesi ve ortaya koyduğu performans taktir toplarken, Çalımbay geldiği günden itibaren 5 önemli konuda revizyona gitti. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yaptığı değişiklikler şu şekilde:
1-Antrenman saatleri değişti:
Oyuncuların aileleri ile daha çok zaman geçirmesinin önü açıldı Yanal döneminde saat 18.30'da yapılan antrenmanların saatleri Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle tamamen değişti. Haftada bir gün akşam antrenmanını saat 17.00'de yaptıran 54 yaşındaki teknik adam, idmanların önemli bir bölümünü ise sabah saat 10.00'a çekerek gün içerisinde oyuncuların aileleriyle vakit geçirmelerinin önünü açtı.
2-Yedek kalan oyunculara özel idman programları uygulanmaya başlandı:
Formayı hak eden alır Çalımbay'ın geldiği andan itibaren üzerine titreyerek yaptığı en önemli revizyon ise kadronun tamamının kullanılması.
Bu noktada özellikle geçmişte formaya hasret kalan ve bu nedenle antrenmanlarda dahi beklenenden uzak bir görüntü çizen oyuncuları kazanmaya çalışan tecrübeli hoca, kadroda zaman zaman değişiklikler yapıp bu isimleri oynatarak kazanmaya çalıştı.
Çalımbay ilerleyen haftalarda bu sistemi daha da iyi oturtmayı amaçlıyor.
3-Ceza sistemi devreye sokuldu:
İlk ceza yiyenler Sosa, Volkan, Yusuf ve Rodallega oldu. Herkes toparlandı.
Yetersi z olan oyunculara en az 1 saat olmak üzere fazladan antrenman yaptırılmaya başlandı. Özellikle 90 dakikalık maç performansını çıkartmakta zorlanan oyunculara kesilen bu ceza sonucunda birçok futbolcunun kendisine çekidüzen vermesi sağlandı. Çalımbay'ın ceza antrenmanlarını ilk uyguladı isimler ise Sosa, Volkan Şen, Yusuf Yazıcı ve Rodallega oldu. Cezalar; normal antrenmanın sonunda ekstra bir saatlik çalışma veya idman olmadığı günlerde tesislere gelerek yapılan ekstra yüklemeler şeklinde uygulanıyor.
Bu sistem böyle de devam edecek.
4-Kesilmez denilen oyuncular kulübeye çekildi, herkes mesajı aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, en radikal kararı ise Jose Sosa'yı kulübeye çekerek aldı. Geldiği günden itibaren beklenenden uzak bir görüntü ortaya koyan Sosa'yı Galatasaray derbisinde yedek soyunduran bordo-mavili hoca, böylelikle oyunculara kimsenin forma garantisi olmadığının mesajını verdi.
5-Basın ve taraftar ile yakın ilişkiler kuruldu, sıcak ortam oluştu.
YANAL döneminde tamamı basına kapalı yapılan idmanları Çalımbay açtı ve takımın performansının herkes tarafından görülmesi sağlandı. Çalımbay ayrıca antrenmanları taraftara alarak şehrin takımdan uzaklaşmasının önüne geçmeye çalıştı.
Yunus Emre SEL
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:30
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
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