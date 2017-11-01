Rıza Hoca'nın sihirli değneği

Yanal'ın görevine son verilmesinden sonra takımın başına getirilen teknik direktör, üç maçta iki galibiyet alarak, takımdaki olumsuz havayı değiştirdi.Özellikle ligde oynanan sonderbisinde alınan galibiyetin yanı sıra takımın mücadelesi ve ortaya koyduğu performans taktir toplarken,geldiği günden itibaren 5 önemli konuda revizyona gitti. Teknik direktör'ın yaptığı değişiklikler şu şekilde:Oyuncuların aileleri ile daha çok zaman geçirmesinin önü açıldıdöneminde saat 18.30'da yapılan antrenmanların saatleri'ın göreve gelmesiyle tamamen değişti. Haftada bir gün akşam antrenmanını saat 17.00'de yaptıran 54 yaşındaki teknik adam, idmanların önemli bir bölümünü ise sabah saat 10.00'a çekerek gün içerisindevakit geçirmelerinin önünü açtı.Formayı hak eden alır'ın geldiği andan itibarenüzerine titreyerek yaptığıise kadronun tamamının kullanılması.Bu noktada özellikle geçmişte formaya hasret kalan ve bu nedenledahi beklenenden uzak bir görüntü çizen oyuncuları kazanmaya çalışan tecrübeli hoca, kadroda zaman zamanbu isimleri oynatarak kazanmaya çalıştı.ilerleyen haftalarda bu sistemi daha da iyi oturtmayı amaçlıyor.İlk ceza yiyenler Sosa, Volkan, Yusuf ve Rodallega oldu. Herkes toparlandı.olan oyunculara en az 1 saat olmak üzere fazladan antrenman yaptırılmaya başlandı. Özelliklemaç performansını çıkartmakta zorlanan oyunculara kesilen bu ceza sonucunda birçok futbolcunun kendisine çekidüzen vermesi sağlandı. Çalımbay'ın ceza antrenmanlarını ilk uyguladı isimler iseveoldu. Cezalar; normal antrenmanın sonunda ekstra bir saatlik çalışma veya idman olmadığı günlerde tesislere gelerek yapılan ekstra yüklemeler şeklinde uygulanıyor.Bu sistem böyle de devam edecek.direktör, en radikal kararı ise'yı kulübeye çekerek aldı. Geldiği günden itibaren beklenenden uzak bir görüntü ortaya koyan Sosa'yıderbisinde yedek soyunduranhoca, böylelikle oyunculara kimsenin forma garantisi olmadığının mesajını verdi.döneminde tamamı basına kapalı yapılan idmanlarıaçtı ve takımın performansının herkes tarafından görülmesi sağlandı.ayrıca antrenmanları taraftara alarak şehrin takımdan uzaklaşmasının önüne geçmeye çalıştı.