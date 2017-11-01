Oynayalım uşaklar

derbisinde şov yapan'dan kolbastı oynadığı görüntüye yer verdi. 24 yaşındaki Nijeryalı, hareket halindeki otomobilin ön tarafındaki yolcu bölümünde kolbastı oynadığı videoyu, '' diye paylaştı. Bu arada Onazi, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı