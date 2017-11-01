 Oynayalım uşaklar – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Oynayalım uşaklar

    Oynayalım uşaklar
    G.Saray derbisinde şov yapan Onazi, Twitter'dan kolbastı oynadığı görüntüye yer verdi. 24 yaşındaki Nijeryalı, hareket halindeki otomobilin ön tarafındaki yolcu bölümünde kolbastı oynadığı videoyu, 'Oynayalım uşaklar, Trabzon kolbastısı. Sabah motivasyonu' diye paylaştı. Bu arada Onazi, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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