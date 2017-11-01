Kupa alacağız!

Rıza Çalımbay: Trabzonspor’da kupa kaldırmamak için hiçbir sebep yok. Beklentileri çok iyi biliyorum

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor'da önemli açıklamalar yaptı. Başkan Muharrem Usta ile sık sık görüştüklerini belirten Çalımbay, yönetimin ve taraftarların kendisinden ne beklediğini iyi bildiğini kaydetti. "Trabzonspor'da kupa kaldırmamak için hiç sebep yok" diyen deneyimli hoca, "Rakibimiz Kayseri'yi izlemeye iki hoca gittik. Kazanmalıyız. Burak'ı yüzde yüz iyileşmeden oynatmam" ifadesini kullandı.