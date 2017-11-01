 Kupa alacağız! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kupa alacağız!

    Kupa alacağız!

    Rıza Çalımbay: Trabzonspor’da kupa kaldırmamak için hiçbir sebep yok. Beklentileri çok iyi biliyorum

    TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor'da önemli açıklamalar yaptı. Başkan Muharrem Usta ile sık sık görüştüklerini belirten Çalımbay, yönetimin ve taraftarların kendisinden ne beklediğini iyi bildiğini kaydetti. "Trabzonspor'da kupa kaldırmamak için hiç sebep yok" diyen deneyimli hoca, "Rakibimiz Kayseri'yi izlemeye iki hoca gittik. Kazanmalıyız. Burak'ı yüzde yüz iyileşmeden oynatmam" ifadesini kullandı.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kupa alacağız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.