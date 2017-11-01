Hedef seri galibiyet

Kayseri ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini devirerek bu sezon ilki gerçekleştirmek istiyor. G.Saray'ı 2-1'le geçen Fırtına, Kayseri'yi de yenerek ilk kez 2 maç art arda 3 puan hedefliyor.



Taktik idman yaptılar

FIRTINA, bir günlük aranın ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. İdmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcular, ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Antermanda yüzüne darbe alan Kamil Ahmet Çörekçi'nin dudağı yarıldı.