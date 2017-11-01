 Hedef seri galibiyet – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Hedef seri galibiyet

    Hedef seri galibiyet
    Kayseri ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini devirerek bu sezon ilki gerçekleştirmek istiyor. G.Saray'ı 2-1'le geçen Fırtına, Kayseri'yi de yenerek ilk kez 2 maç art arda 3 puan hedefliyor.

    Taktik idman yaptılar
    FIRTINA, bir günlük aranın ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. İdmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcular, ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
    Antermanda yüzüne darbe alan Kamil Ahmet Çörekçi'nin dudağı yarıldı.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
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