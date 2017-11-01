Forvetler patladı!

Geçen sezonun tamamında 11 gol bulan Trabzonspor’un ileri uç ayakları, bu dönem daha ilk 10 haftada aynı sayıya ulaştı

Süper Lig'de ilk 10 haftada 19 gol atan Trabzon, sakatlık ve cezalı oyuncu sıkıntısı yaşadığı santrfor mevkisinde görev yapan isimlerden bu yıl daha çok verim aldı. Suk, Muhammet, N'Doye, Sheidaev ve Rodallega'nın görev yaptığı geçen sezon, santrforlar 34 haftada 11 gol attı. Muhammet, Sheidaev ve Suk, gol kaydedemeden ayrılırken, N'Doye 5, Rodallega ise 6 gol kaydetmişti. Bu sezon ise Burak, Rodallega ve N'Doye'dan oluşan santrforlar, 10 haftada 11 kez rakip fileleri havalandırarak geçen sezonu şimdiden yakaladı.



EN SKORERİ BURAK

Sezon başında Çin'in Guoan takımından transfer edilen Burak Yılmaz, şu anda takımın en skorer ismi. Milli oyuncu forma giydiği 8 lig maçında 7 gol buldu. Hugo Rodallega da 7 lig maçında 168 dakika sahada kalırken fileleri 3 kez sarstı. N'Doye ise 3 maçta 176 dakika sahada kalırken 1 gol attı.