Usta ile 11 derbide 3 galibiyet

GEÇEN sezonun 25. haftasında G.Saray'ın 2-0 yenen Trabzonspor 218 gün aradan sonra yine aynı rakibini yenerek derbi galibiyet hasretine son verdi. Öte yandan 6 Aralık 2015'te başkanlığa seçilen Muharrem Usta yönetiminde şu ana kadar G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe ile 11 maç oynadı. Fırtına bu periyotta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 6 kez yenildi.