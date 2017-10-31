 Usta ile 11 derbide 3 galibiyet – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Usta ile 11 derbide 3 galibiyet

    Usta ile 11 derbide 3 galibiyet
    GEÇEN sezonun 25. haftasında G.Saray'ın 2-0 yenen Trabzonspor 218 gün aradan sonra yine aynı rakibini yenerek derbi galibiyet hasretine son verdi. Öte yandan 6 Aralık 2015'te başkanlığa seçilen Muharrem Usta yönetiminde şu ana kadar G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe ile 11 maç oynadı. Fırtına bu periyotta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 6 kez yenildi.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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