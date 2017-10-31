Usta ile 11 derbide 3 galibiyet
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
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Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
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Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
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Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
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