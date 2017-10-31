Tudor yanılıyor

Lig'in 4'üncü haftasındakazandığıkarşılaşmasının ardından 5 maçtır galibiyet hasreti çeken bordo-mavililer, 10'uncu hafta mücadelesinde'ı mağlup ederek kötü gidişata '' dedi. 5 maç aradan sonra galibiyet hasretine son verenalt sıralardan uzaklaşırken, üst sıralardaki rakipleriyle de puan farkını azalttı. Bu önemli derbidekadar tam bir takım kimliği sergileyen, 90 dakika sahada savaşan ve muhteşem taraftarı ile bütünleşen Karadeniz ekibinde yüzler gülüyor.'ın hocasıyenilgi sonrası, "Uzun toplar, devamlı ikinci toplar için mücadele eden, top oynamaktan ziyade böyle bir futbol oynamaya çalışan takım bulduk karşımızda." demişti.olarak iki takımın performansını masaya yatırdık. Ortaya çıkan tablohocanın söylediklerinin doğru olmadığını ispatlıyor. Çünkühemen bütün istatistiklerde ezeli rakibinin önünde. Tudor'un dediği gibi futbol oynamak istemeyen değil, tam anlamıyla futbolun gerekliliğini sergileyen birkarşımıza çıkıyor.