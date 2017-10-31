Tudor yanılıyor
Hırvat hoca, “Trabzonspor’un futbol anlayışı eskide kaldı” dedi ama Karadeniz ekibinin çağdaş futbolun tüm gereksinimlerini yerine getirdiğini tablolar net ortaya koyuyor
BÖYLE FUTBOL MU KALMADI?
G.Saray'ın hocası Tudor yenilgi sonrası, "Uzun toplar, devamlı ikinci toplar için mücadele eden, top oynamaktan ziyade böyle bir futbol oynamaya çalışan takım bulduk karşımızda. Artık böyle futbol kalmadı" demişti. FOTOMAÇ olarak iki takımın performansını masaya yatırdık. Ortaya çıkan tablo Hırvat hocanın söylediklerinin doğru olmadığını ispatlıyor. Çünkü Trabzonspor hemen bütün istatistiklerde ezeli rakibinin önünde. Tudor'un dediği gibi futbol oynamak istemeyen değil, tam anlamıyla futbolun gerekliliğini sergileyen bir takım karşımıza çıkıyor.
Yunus Emre Sel
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:17
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Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
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Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
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Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
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