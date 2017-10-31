 Tudor yanılıyor – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Tudor yanılıyor

    Tudor yanılıyor

    Hırvat hoca, “Trabzonspor’un futbol anlayışı eskide kaldı” dedi ama Karadeniz ekibinin çağdaş futbolun tüm gereksinimlerini yerine getirdiğini tablolar net ortaya koyuyor

    SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında 3-1 kazandığı G.Birliği karşılaşmasının ardından 5 maçtır galibiyet hasreti çeken bordo-mavililer, 10'uncu hafta mücadelesinde G.Saray'ı mağlup ederek kötü gidişata 'dur' dedi. 5 maç aradan sonra galibiyet hasretine son veren Trabzonspor alt sıralardan uzaklaşırken, üst sıralardaki rakipleriyle de puan farkını azalttı. Bu önemli derbide kalecisinden forvetine kadar tam bir takım kimliği sergileyen, 90 dakika sahada savaşan ve muhteşem taraftarı ile bütünleşen Karadeniz ekibinde yüzler gülüyor.

    BÖYLE FUTBOL MU KALMADI?
    G.Saray'ın hocası Tudor yenilgi sonrası, "Uzun toplar, devamlı ikinci toplar için mücadele eden, top oynamaktan ziyade böyle bir futbol oynamaya çalışan takım bulduk karşımızda. Artık böyle futbol kalmadı" demişti. FOTOMAÇ olarak iki takımın performansını masaya yatırdık. Ortaya çıkan tablo Hırvat hocanın söylediklerinin doğru olmadığını ispatlıyor. Çünkü Trabzonspor hemen bütün istatistiklerde ezeli rakibinin önünde. Tudor'un dediği gibi futbol oynamak istemeyen değil, tam anlamıyla futbolun gerekliliğini sergileyen bir takım karşımıza çıkıyor.

    Yunus Emre Sel



    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
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