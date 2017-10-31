 Trabzonspor böyle duyurdu – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Trabzonspor böyle duyurdu

    Trabzonspor böyle duyurdu
    Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ'ın derbi manşeti çok beğenildi. Trabzonspor da sosyal medya hesabından 1. sayfamızı "Günaydın büyük Trabzonspor taraftarı" diyerek yayınladı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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