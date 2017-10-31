 Trabzonlu futbolcuya 3 maç men cezası! – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Trabzonlu futbolcuya 3 maç men cezası!

    Trabzonlu futbolcuya 3 maç men cezası!

    Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Trabzonspor-Çorum Belediyespor arasında oynanan mücadelede rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Hugo Rodallega'nın cezası belli oldu.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 31.10.2017 tarih ve 23 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

    1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in, 25.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    2- MENEMEN BELEDİYE SPORKulübünün, 26.10.2017 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - MENEMEN BELEDİYE SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, teknik sorumlusunun basın toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübünün, müsabaka sonrasında flaş röportaja teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    3- DENİZLİSPOR Kulübünün, 25.10.2017 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş. - DENİZLİSPOR Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    4- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübünün, 24.10.2017 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    5- ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu ROBERT NDIP TAMBE'nin, 24.10.2017 tarihinde oynanan SARIYER - ADANA DEMİRSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Karar verilmiştir.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:03
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