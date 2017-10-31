Trabzonlu futbolcuya 3 maç men cezası!
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Trabzonspor-Çorum Belediyespor arasında oynanan mücadelede rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Hugo Rodallega'nın cezası belli oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 31.10.2017 tarih ve 23 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in, 25.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- MENEMEN BELEDİYE SPORKulübünün, 26.10.2017 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - MENEMEN BELEDİYE SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, teknik sorumlusunun basın toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübünün, müsabaka sonrasında flaş röportaja teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- DENİZLİSPOR Kulübünün, 25.10.2017 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş. - DENİZLİSPOR Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübünün, 24.10.2017 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu ROBERT NDIP TAMBE'nin, 24.10.2017 tarihinde oynanan SARIYER - ADANA DEMİRSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:03
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Yorum
doğrusöz Evet. İstifa etmekte geç kaldın. Vardar maçlarından sonra istifa etseydin sezonu kurtaracaktık. FB'yi seviyorsan durduğun kabahat...
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Ercan Avrupanın 30 luk çöplerine beş on veriyorsak bu genç yetenekleride 50 lere satmalıyız.yoksa satılmamalı,illaki satmak çözüm değildir.
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Yorum
a.a sahada küfretmeyen oyuncu varmı ayrıca hakem küfrediyorsa cezası ne olacak
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