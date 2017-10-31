 Saral: Yeniden başlıyoruz – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Saral: Yeniden başlıyoruz

    Saral: Yeniden başlıyoruz
    Galatasaray karşısında alınan galibiyet, ligdeki kötü gidişat nedeniyle camianın istifa çağrılarında bulunduğu bordo-mavili yönetime de rahat bir nefes aldırdı. Trabzonspor'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, 2-1'lik G.Saray galibiyetinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'yeniden başlıyoruz' mesajını verirken, "Hırs, azim ve inatla... Uşaklar! Toparlanın, yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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