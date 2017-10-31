Saral: Yeniden başlıyoruz

Galatasaray karşısında alınan galibiyet, ligdeki kötü gidişat nedeniyle camianın istifa çağrılarında bulunduğu bordo-mavili yönetime de rahat bir nefes aldırdı. Trabzonspor'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, 2-1'lik G.Saray galibiyetinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'yeniden başlıyoruz' mesajını verirken, "Hırs, azim ve inatla... Uşaklar! Toparlanın, yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullandı.