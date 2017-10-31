N'Doye fırtınası

KARADENİZ ekibinin Senegalli forveti Dame N'Doye, Süper Lig'de en fazla golü G.Saray'a attı. Önceki gün bordo-mavili takımın G.Saray'ı 2-1 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden 32 yaşındaki yıldız, ligde Trabzonspor formasıyla bugüne dek 42 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavili futbolcu, bu periyotta 6 gol atma başarısı gösterirken; gollerinin 3'ünü G.Saray'a karşı kaydetti. Senegalli futbolcu, geçen sezon Trabzonspor'un ligin 8. haftasında G.Saray'ı deplasmanda 1-0, 25. haftasında Trabzon'da 2-0 yendiği maçlarda birer gol attı. Fırtına, N'Doye'un gol attığı 3 maçta da sarı-kırmızılar karşısında 9 puan kazandı. N'Doye, ligdeki diğer 3 golünden 2'sini Teleset Mobilya Akhisar Belediye, 1'ini de Çaykur Rizespor filelerine gönderdi. N'Doye, "Farkı oluşturan takım çalışmasıydı. Derbiye odaklandık ve iyi çalıştık. Bu da galibiyetin anahtarı oldu" dedi.