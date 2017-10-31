 N'Doye fırtınası – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    N'Doye fırtınası

    N'Doye fırtınası
    KARADENİZ ekibinin Senegalli forveti Dame N'Doye, Süper Lig'de en fazla golü G.Saray'a attı. Önceki gün bordo-mavili takımın G.Saray'ı 2-1 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden 32 yaşındaki yıldız, ligde Trabzonspor formasıyla bugüne dek 42 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavili futbolcu, bu periyotta 6 gol atma başarısı gösterirken; gollerinin 3'ünü G.Saray'a karşı kaydetti. Senegalli futbolcu, geçen sezon Trabzonspor'un ligin 8. haftasında G.Saray'ı deplasmanda 1-0, 25. haftasında Trabzon'da 2-0 yendiği maçlarda birer gol attı. Fırtına, N'Doye'un gol attığı 3 maçta da sarı-kırmızılar karşısında 9 puan kazandı. N'Doye, ligdeki diğer 3 golünden 2'sini Teleset Mobilya Akhisar Belediye, 1'ini de Çaykur Rizespor filelerine gönderdi. N'Doye, "Farkı oluşturan takım çalışmasıydı. Derbiye odaklandık ve iyi çalıştık. Bu da galibiyetin anahtarı oldu" dedi.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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