 Lider buysa kral benim – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Lider buysa kral benim

    Lider buysa kral benim
    Yerel gazeteler, lider G.Saray'ı 2-1 yenen Fırtına'nın ortaya koyduğu mücadele ve skordan övgüyle bahsetti. Karadeniz "Namağlup lider olsan ne yazar, Trabzon böyle fiyakanı bozar" ifadelerine yer verdi. Günebakış "İşte Trabzon bu!", "Taraftarlar tribünde, bordo-mavililer sahada muhteşemdi. Derbide Fırtına G.Saray'ı yerle bir etti" , Taka "G.Saray'a Çalımbay. Yenilmeyen takım yoktur, Trabzonspor'la oynamayan takım vardır, Sonnokta "9 haftadır yenilmeyen G.Saray'ı Medical Park'ın çimlerine gömen Trabzonspor'un mesajı açık ve net: Lider buysa kral benim" yorumunda bulundu.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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