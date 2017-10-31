Yerel gazeteler, lider G.Saray'ı 2-1 yenen Fırtına'nın ortaya koyduğu mücadele ve skordan övgüyle bahsetti. Karadeniz "Namağlup lider olsan ne yazar, Trabzon böyle fiyakanı bozar" ifadelerine yer verdi. Günebakış "İşte Trabzon bu!", "Taraftarlar tribünde, bordo-mavililer sahada muhteşemdi. Derbide Fırtına G.Saray'ı yerle bir etti" , Taka "G.Saray'a Çalımbay. Yenilmeyen takım yoktur, Trabzonspor'la oynamayan takım vardır, Sonnokta "9 haftadır yenilmeyen G.Saray'ı Medical Park'ın çimlerine gömen Trabzonspor'un mesajı açık ve net: Lider buysa kral benim" yorumunda bulundu.