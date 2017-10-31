 Kucka ve Sosa gerçekleri – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    ve gerçekleri

    Kucka ve Sosa gerçekleri
    Tekelioğlu, ve transferlerini eleştirdi: "Sosa ile Kucka, Yanal'ın giderayak Trabzonspor'a hediyesiydi. Yusuf'un olduğu yerde Sosa transferi yapılmazdı. Okay ile Onazi'nin olduğu yerde de Kucka'ya gerek yoktu. Sosa nedeniyle Yusuf'un performansı düştü. Bana göre sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi duran top kullanan oyuncusu Yusuf. Sosa'nın kariyeri olabilir ancak mücadele edeceksiniz. Şu anda Yusuf, Sosa'nın çok önünde."
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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