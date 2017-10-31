Kornerleri yok!

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, Radyospor'a konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Çalımbay, ''Tudor'un bizimle ilgili düşünceleri kendisini bağlar, ben Antalyaspor'da iken G.Saray korner bile atamadı ve oyun üstünlüğü bizdeydi. Herkes gördü nasıl oynadığımızı, bizim rakibi bozacak, oyunu çirkinleştirecek bir düşüncemiz hiç olmadı. Beni Tudor'un söyledikleri ilgilendirmiyor. Namağlup bir takımı yendik. Benim G.Saray'a saygım var, Tudor da bize saygı göstermeli'' dedi. Yusuf'un çok iyi bir futbolcu olduğunu belirten 54 yaşındaki hoca, "Sosa hazır değil. Bunu bilseydim Yeni Malatya maçında da oynatmazdım" dedi ve Uğur'un "Keşke her maç G.Saray ile oynasak" sözlerine karşı çıktı: "Uğur kesinlikle böyle bir açıklama yapmamalıydı. Rakip taraftar senin moralini bozmaya çalışır, sen onlara cevap vermeyeceksin."