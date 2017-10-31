İşte 10 numara Yusuf

Trabzonspor'da derbiye hiç kuşkusuz damga vuran isim Yusuf Yazıcı oldu. Sosa'nın yokluğunda gerçek yeri olan '10 numara'ya dönen Yusuf, attığı golün yanı sıra mükemmel futbolu ile ayakta alkışlandı. Aylık 25 bin TL ile takımın en az kazananı olmasına rağmen Avrupa'yı peşinden koşturan 20 yaşındaki 10 numara, ilk golün hazırlayıcısı olurken, müthiş kesme vuruşu ile şapka çıkartılan bir gol attı. Bu sezon ilk kez fileleri sarsan yıldız oyuncunun Sosa'nın yokluğunda duran topları alması da Trabzonspor'un hücum etkinliğini arttırdı. Teknik patron Çalımbay, bundan sonra Sosa ile Yusuf arasında seçim yapmakta zorlanacak.