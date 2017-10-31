 İstanbul’un kabusu – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    İstanbul’un kabusu

    İstanbul’un kabusu
    Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında G.Saray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon 4 İstanbul takımıyla oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin 2'nci haftasında deplasmanda F.Bahçe ile 2-2 berabere kalan bordomavililer, 5'nci haftada deplasmanda Başakşehir ile 2-2, 7'nci haftada deplasmanda Beşiktaş ile yine 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, 10'uncu hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği G.Saray karşısından ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ligde 12 puanı bulunan bordo-mavililer, bu puanların yarısını İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda hanesine yazdırdı. Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti, toplamda 6 puan topladı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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