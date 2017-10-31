 Hasılat 4 milyon 150 bin TL – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Hasılat 4 milyon 150 bin TL

    Hasılat 4 milyon 150 bin TL
    G.Saray galibiyeti Trabzonspor'un kasasını da doldurdu. 35 bin seyirci 1.5 milyon TL bilet geliri bıraktı. Bordo-mavililer buna ek olarak galibiyet primi olan 2.4 milyon TL'yi kasasına koydu. Maç günü TS-Club'lar da hınca hınç dolarken buradan da kulübün kasasına 250 bin TL'lik hasılat girdi. Derbinin toplam hasılatı da 4 milyon 150 bin TL'yi buldu.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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