Hasılat 4 milyon 150 bin TL

G.Saray galibiyeti Trabzonspor'un kasasını da doldurdu. 35 bin seyirci 1.5 milyon TL bilet geliri bıraktı. Bordo-mavililer buna ek olarak galibiyet primi olan 2.4 milyon TL'yi kasasına koydu. Maç günü TS-Club'lar da hınca hınç dolarken buradan da kulübün kasasına 250 bin TL'lik hasılat girdi. Derbinin toplam hasılatı da 4 milyon 150 bin TL'yi buldu.