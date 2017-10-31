 Asıl çağdışı kim? – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Asıl çağdışı kim?

    Asıl çağdışı kim?
    Tudor'un açıklamaları geceye damga vurdu. Trabzonspor, Rıza hoca yönetiminde sahaya akıl koyarak kazandı. Ve bu tüm otoritelerce de kabul edildi! Yani maçın sonucunu teknik adamların oyun görüşleri ve planları belirledi! Sorun da burada başladı sanıyorum. İlkel ya da çağdışı bulduğu futbola yenilmiş olması; kaybetmekten ziyade bir 'çöküntü halinin' dışa vurumuydu. Takımı, zor periyotta düşüşe geçecek diyenler haklı mı çıkıyordu yoksa? O gece çağdışı olan tek şey; rakibe ve onun teknik adamına yaptığıydı Tudor'un.

    Mini yorum: Olcay Çakır
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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