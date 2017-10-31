40’ar bin TL prim

Asbaşkan Çubukçu, soyunma odasında primi 30’ar bin TL olarak açıkladı, Başkan Usta 10’ar bin TL zam yaptı

SÜPER Lig'de 5 hafta sonra alınan G.Saray galibiyetinin coşkusu yaşanıyor. Sarı-kırmızı takım karşısında oynanan futboldan sonra soyunma odasında oyuncularını tebrik eden teknik direktör Rıza Çalımbay, yine de temkinli olmaları gerektiğini hâlâ çok ciddi eksiklikler bulunduğunu oyuncularına anlattı. Bu sırada soyunma odasına inen Asbaşkan Ahmet Çubukçu da futbolcuları tek tek tebrik ederek, "Size bir sürpriz yapalım istedik. 30'ar bin TL primi hak ettiniz" dedi.



İŞTE İSTEDİĞİMİZ TAKIM!

ÇUBUKÇU tarafından açıklanan prim soyunma odasındaki moralleri daha da yükseltirken, daha sonra Başkan Muharrem Usta, telefonla oyuncuları tebrik etti ve primi 10'ar bin TL artırdığını söyledi. Asbaşkan Çubukçu ve Başkan Usta daha sonra bu primden kulüp çalışanlarının da faydalanması gerektiğini ve onlara da prim verileceğini belirtti. Bu arada Başkan Muharrem Usta, soyunma odasında teknik heyet ve futbolculara seslenerek, "Bugün kazanmak çok önemliydi ancak oynadığınız futbol yüzümüzü güldürdü. İstediğimiz işte bu" ifadelerini kullandı.



Yunus Emre Sel