40’ar bin TL prim
Asbaşkan Çubukçu, soyunma odasında primi 30’ar bin TL olarak açıkladı, Başkan Usta 10’ar bin TL zam yaptı
İŞTE İSTEDİĞİMİZ TAKIM!
ÇUBUKÇU tarafından açıklanan prim soyunma odasındaki moralleri daha da yükseltirken, daha sonra Başkan Muharrem Usta, telefonla oyuncuları tebrik etti ve primi 10'ar bin TL artırdığını söyledi. Asbaşkan Çubukçu ve Başkan Usta daha sonra bu primden kulüp çalışanlarının da faydalanması gerektiğini ve onlara da prim verileceğini belirtti. Bu arada Başkan Muharrem Usta, soyunma odasında teknik heyet ve futbolculara seslenerek, "Bugün kazanmak çok önemliydi ancak oynadığınız futbol yüzümüzü güldürdü. İstediğimiz işte bu" ifadelerini kullandı.
Yunus Emre Sel
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:31
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Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
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Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
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Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
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