 Trabzonspor'dan 'Fotomaç'lı paylaşım – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor'dan 'Fotomaç'lı paylaşım

    Trabzonspor'dan 'Fotomaç'lı paylaşım

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı mağlup eden Trabzonspor, sosyal medya hesabından günaydın mesajını Fotomaç gazetesinin manşetini koyarak paylaştı.

    Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve pazar akşamı Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor hanesine yazdırdığı 3 puanla rahat bir nefes aldı.

    Aldığı kötü sonuçlar sonrası Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getiren Karadeniz ekibi, kupa maçının ardından lig maçını da kazanmayı bildi.

    Lider Galatasaray'ın namağlup serisini sonlandıran Fırtına'da moraller yerindeyken bu sabah sosyal medya hesabından Fotomaç gazetesinin manşetiyle günaydın mesajı paylaşıldı.

    İşte bordo mavililerin o paylaşımı:

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:34
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