Trabzonspor'dan 'Fotomaç'lı paylaşım
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı mağlup eden Trabzonspor, sosyal medya hesabından günaydın mesajını Fotomaç gazetesinin manşetini koyarak paylaştı.
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve pazar akşamı Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor hanesine yazdırdığı 3 puanla rahat bir nefes aldı.
Aldığı kötü sonuçlar sonrası Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getiren Karadeniz ekibi, kupa maçının ardından lig maçını da kazanmayı bildi.
Lider Galatasaray'ın namağlup serisini sonlandıran Fırtına'da moraller yerindeyken bu sabah sosyal medya hesabından Fotomaç gazetesinin manşetiyle günaydın mesajı paylaşıldı.
İşte bordo mavililerin o paylaşımı:
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:34
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İlla bağıralım mı!
Toplam 52
Yorum
Egeli FB li Iyi seyredin ve senden rica ediyorum mactan sonra burada yorumunu takip edecegim bakalim ne diyeceksin
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Gomis niye çıkar
Toplam 21
Yorum
MR. Black BJK Kıymetli dostum, haklısın hakem TS maçında hatalı kararlar verdi, Kırmızı kartı es geçti. Ancak 90 dakikada 1 şutunuz var. Özeleştiri önemli
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Gomis niye çıkar
Toplam 21
Yorum
Rikerink bey acilen göreve getirilmelidir hehehehe.
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