N'Doye, gollerinin yarısını G.Saray'a attı
Trabzonspor'un Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye, Süper Lig'de en fazla golü G.Saray'a attı.
Dün bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 2-1 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Senegalli futbolcu, ligde Trabzonspor formasıyla bugüne dek 42 karşılaşmaya çıktı.
Bordo-mavili futbolcu, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterirken gollerinin 3'ünü Galatasaray'a karşı kaydetti.
Senegalli futbolcu, geçen sezon Trabzonspor'un ligin 8. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0, 25. haftasında Trabzon'da 2-0 yendiği maçlarda birer gol attı.
Bordo-mavili oyuncu, dün 2-1 galip geldikleri Galatasaray maçında da takımının ilk golünü atarak sarı-kırmızılı takımın filelerini boş geçmedi.
Trabzonspor, N'Doye'un gol attığı 3 maçta da sarı-kırmızılar karşısında 9 puan kazandı.
N'Doye, ligdeki diğer 3 golünden 2'sini Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, 1'ini de Çaykur Rizespor filelerine gönderdi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:46
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Gary Medel’e ceza yolda
Toplam 9
Yorum
adaletsiz yönetim şili milli takımda oynayan adamı yedek bırakıyosunuz 2 senedir top oynamayan şenol hocaya hareket çeken adama ceza vermiyosunuz
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Kral çıplak!
Toplam 1
Yorum
UA Bu takimi Tudor zararlisinin elinden acilen kurtar Baskaaaaaannn!!!!!!!
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 6
Yorum
1903 Simdi görecegiz TFF TARAFLIMI, TARAFSIZMI.
N'Doye, gollerinin yarısını G.Saray'a attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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