 N'Doye, gollerinin yarısını G.Saray'a attı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    , gollerinin yarısını G.Saray'a attı

    N'Doye, gollerinin yarısını G.Saray'a attı

    'un Senegalli forvet oyuncusu Dame , Süper Lig'de en fazla golü G.Saray'a attı.

    Dün bordo-mavili takımın 'ı 2-1 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Senegalli futbolcu, ligde formasıyla bugüne dek 42 karşılaşmaya çıktı.

    Bordo-mavili futbolcu, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterirken gollerinin 3'ünü Galatasaray'a karşı kaydetti.

    Senegalli futbolcu, geçen sezon Trabzonspor'un ligin 8. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0, 25. haftasında Trabzon'da 2-0 yendiği maçlarda birer gol attı.

    Bordo-mavili oyuncu, dün 2-1 galip geldikleri Galatasaray maçında da takımının ilk golünü atarak sarı-kırmızılı takımın filelerini boş geçmedi.

    Trabzonspor, 'un gol attığı 3 maçta da sarı-kırmızılar karşısında 9 puan kazandı.

    N'Doye, ligdeki diğer 3 golünden 2'sini Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, 1'ini de Çaykur Rizespor filelerine gönderdi.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:46
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