 Çalımbay 7 yıllık hasreti bitirdi – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Çalımbay 7 yıllık hasreti bitirdi

    Çalımbay 7 yıllık hasreti bitirdi

    Trabzonspor Teknik Direktörü , yeni takımıyla karşısındaki şansızlığını 7 yıllık bir aranın ardından kırdı. Süper Lig’de sarı-kırmızılı takıma karşı 13 maçtır kazanamayan Çalımbay, bordo-mavili takımın başında ligde ilk galibiyetini alarak çifte sevinç yaşadı.

    Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile , Medical Park Stadyumu'nda karşılaştı. Sahasında Galatasaray ile kritik bir müsabaka oynayan bordo-mavililer rakibini 2-1 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek lig için yeniden umutlandı.

    ÇALIMBAY, ŞANSIZLIĞINI KIRDI
    Trabzonspor Teknik Direktörü , Galatasaray karşısında süren 13 maçlık galibiyet özlemini bitirdi. 7 sezondur görev yaptığı Antalyaspor, Kasımpaşa, Mersin İdmanyurdu, Çaykur Rizespor ve Sivasspor takımları başında sarı-kırmızılı takıma karşı galibiyeti bulunmayan Çalımbay, son olarak Galatasaray'ı 2009-2010 sezonunda Eskişehirspor'un başında bulunduğu dönemde 2-1 mağlup etmişti. Söz konusu müsabakanın ardından Rıza Çalımbay, Galatasaray'a karşı galibiyet elde edemedi. 13 maçta 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden Çalımbay, 7 yıllık bir aradan sonra yeni takımı Trabzonspor ile Galatasaray'ı yine 2-1 mağlup etti.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:22
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