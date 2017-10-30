Çalımbay 7 yıllık hasreti bitirdi
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni takımıyla Galatasaray karşısındaki şansızlığını 7 yıllık bir aranın ardından kırdı. Süper Lig’de sarı-kırmızılı takıma karşı 13 maçtır kazanamayan Çalımbay, bordo-mavili takımın başında ligde ilk galibiyetini alarak çifte sevinç yaşadı.
ÇALIMBAY, ŞANSIZLIĞINI KIRDI
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray karşısında süren 13 maçlık galibiyet özlemini bitirdi. 7 sezondur görev yaptığı Antalyaspor, Kasımpaşa, Mersin İdmanyurdu, Çaykur Rizespor ve Sivasspor takımları başında sarı-kırmızılı takıma karşı galibiyeti bulunmayan Çalımbay, son olarak Galatasaray'ı 2009-2010 sezonunda Eskişehirspor'un başında bulunduğu dönemde 2-1 mağlup etmişti. Söz konusu müsabakanın ardından Rıza Çalımbay, Galatasaray'a karşı galibiyet elde edemedi. 13 maçta 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden Çalımbay, 7 yıllık bir aradan sonra yeni takımı Trabzonspor ile Galatasaray'ı yine 2-1 mağlup etti.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:22
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G.Saray'dan taraftara çağrı
Toplam 3
Yorum
recep sampiyon olacaginiz kesin yani?demek ki bildigin,güvendigin birseyler var.Yeni bir operasyona mi basladiniz?Bu tür oyunlarda en büyük sizsin
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Bursa'da Le Guen mucizesi
Toplam 1
Yorum
ramadan korkmaz seirci kötü tezahurat etmeden takımına destek versin bursaspor her zaman yukarılara oynar. ben şampiyon olduğu sene ordaydım .
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''Trabzon kırmızı kart gördüğünde bile...''
Toplam 3
Yorum
adil Hakemle 9 maç yenilmemişler hakem olmayınca bak nasıl oluyormuş. Beşiktaş gibi hakemle değil birde federasyonla uğraşsanız ne yapardınız.
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