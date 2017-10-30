 Burak Yılmaz'dan flaş paylaşım! – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    'dan flaş paylaşım!

    Burak Yılmaz'dan flaş paylaşım!

    Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen , kırmızı kart gören takım arkadaşı 'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da gecenin en çok konuşulan ismi kırmızı kart gören oldu.

    Maçın 43. dakikasında önce Ndiaye sonra Feghouli ile sürtüşme yaşayan Olcay Şahan, hakem Halis Özkahya'dan kırmızı kart gördü. Sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymeyen , maç sonunda Olcay Şahan'ın yüzünün fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Galatasaraylı futbolculara göndermede bulunan Burak Yılmaz "Kardeşim yaralı" notunu paylaştı.



    Kritik maçta hakem Halis Özkahya 3 kırmızı kart çıkarmıştı.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:15
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