Burak Yılmaz'dan flaş paylaşım!
Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz, kırmızı kart gören takım arkadaşı Olcay Şahan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Maçın 43. dakikasında önce Ndiaye sonra Feghouli ile sürtüşme yaşayan Olcay Şahan, hakem Halis Özkahya'dan kırmızı kart gördü. Sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymeyen Burak Yılmaz, maç sonunda Olcay Şahan'ın yüzünün fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Galatasaraylı futbolculara göndermede bulunan Burak Yılmaz "Kardeşim yaralı" notunu paylaştı.
Kritik maçta hakem Halis Özkahya 3 kırmızı kart çıkarmıştı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:15
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G.Saray'dan taraftara çağrı
Toplam 3
Yorum
recep sampiyon olacaginiz kesin yani?demek ki bildigin,güvendigin birseyler var.Yeni bir operasyona mi basladiniz?Bu tür oyunlarda en büyük sizsin
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Bursa'da Le Guen mucizesi
Toplam 1
Yorum
ramadan korkmaz seirci kötü tezahurat etmeden takımına destek versin bursaspor her zaman yukarılara oynar. ben şampiyon olduğu sene ordaydım .
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''Trabzon kırmızı kart gördüğünde bile...''
Toplam 3
Yorum
adil Hakemle 9 maç yenilmemişler hakem olmayınca bak nasıl oluyormuş. Beşiktaş gibi hakemle değil birde federasyonla uğraşsanız ne yapardınız.
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