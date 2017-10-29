Derbide penaltı tartışması!
Trabzonspor - Galatasaray maçında Trabzonspor 10. dakikada penaltı bekledi, hakem Halis Özkahya devam dedi.
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, rakip ceza alanında topu arka direğe doğru yollamak istedi. Top Denayer'in koluna çarptı, Bordo Mavililer penaltı beklentisi içine girdi. Ancak maçın hakemi Halis Özkahya pozisyonda devam kararı verdi.
Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
2015-16 SEZONU AKILLARA GELDİ!
Trabzonspor'un Galatasaray ile 2015-16 sezonunun ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçta benzer bir pozisyon yaşanmıştı. Erkan Zengin'in vuruşunda top Denayer'in eline çarpmış, Trabzonspor penaltı beklemişti. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır, oyunu devam ettirmişti. Bu pozisyon Trabzonspor camiasının büyük tepkisini toplamıştı. Trabzon'da oynanan maç Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:57
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
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