 Derbide penaltı tartışması! – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Derbide penaltı tartışması!

    Derbide penaltı tartışması!

    Trabzonspor - Galatasaray maçında Trabzonspor 10. dakikada penaltı bekledi, hakem Halis Özkahya devam dedi.

    Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda hızlı başlayan maçın 10. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

    Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, rakip ceza alanında topu arka direğe doğru yollamak istedi. Top Denayer'in koluna çarptı, Bordo Mavililer penaltı beklentisi içine girdi. Ancak maçın hakemi Halis Özkahya pozisyonda devam kararı verdi.


    Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

    2015-16 SEZONU AKILLARA GELDİ!
    Trabzonspor'un Galatasaray ile 2015-16 sezonunun ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçta benzer bir pozisyon yaşanmıştı. Erkan Zengin'in vuruşunda top Denayer'in eline çarpmış, Trabzonspor penaltı beklemişti. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır, oyunu devam ettirmişti. Bu pozisyon Trabzonspor camiasının büyük tepkisini toplamıştı. Trabzon'da oynanan maç Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.



    Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:57
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