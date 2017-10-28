 Son istifa Vardaloğlu – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Son istifa Vardaloğlu

    Son istifa Vardaloğlu
    FIRTINA'da istifalara bir yenisi daha eklendi. Son 10 gün içinde 7 yöneticinin görevden ayrıldığı bordo-mavililerde Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu da dün bıraktı. Vardaloğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Geniş açıklamayı G.Saray derbisi sonrası yapacağım" dedi. Bu arada Vardaloğlu'nun ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden yönetici sayısı 12 oldu. Başkan Muharrem Usta ile birlikte yönetimde 10 kişi kaldı.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:43
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