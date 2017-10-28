Pres yap agresif oyna

Trabzonspor'da yarın oynanacakderbisi öncesi teknik direktör, sakat ve cezalılar nedeniyle takım içerisinde önemli bir revizyona gidecek. Kart cezalısı olanile'nın yanı sıra sakatlıkları bulunanile'dan da yararlanamayacak olan 54 yaşındaki teknik adam, oyunun kontrolünü elinde tutacak bir takım ile sahaya çıkmak istiyor.Antrenmanlarda oyuncularınaoynamaları yönünde uyarılarda bulunan, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.Çalımbayfutbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Biliyorum işler pek yolunda gitmiyor. Amaderbisi hepimiz için iyi bir fırsat. Kimin oynayıp oynamayacağı önemli değil. Bu şanlı formayı kim giyerse gerekeni yapacak,Bu önemli çıkış maçını heba etmeyelim" dediği dile getirildi. Tecrübeli çalıştırıcının, takım kaptanları ile de bire bir görüşmeler yaparak durumbulunduğu belirtildi.FIRTINA'nın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu sezon G.Saray ile ikinci kez karşılaşacak. Sezona Antalyaspor'un başında başlayan ve ligin 5'inci haftasında ayrılan Çalımbay, Süper Lig'in 10'uncu haftasında bu sefer Trabzonspor ile Cimbom'u konuk edecek. Çalımbay'lı Antalyaspor, G.Saray ile 1-1 beraber kalmış ve rakibine bu sezonki ilk puan kaybını yaşatmıştı.