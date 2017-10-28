Pres yap agresif oyna
Bordo-mavililerin teknik direktörü, G.Saray karşısında saldırgan, prese dayalı, agresif ve kontrollü futbolla sonuca gitmeye çalışacak. Eksik oyuncuların çokluğu ise Çalımbay’ı farklı arayışlara itti
Antrenmanlarda oyuncularına prese dayalı, daha agresif ve kontrollü futbol oynamaları yönünde uyarılarda bulunan Çalımbay, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.
HERKES SAVAŞACAK
Çalımbay, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Bu bizim için önemli bir fırsat. Biliyorum işler pek yolunda gitmiyor. Ama G.Saray derbisi hepimiz için iyi bir fırsat. Kimin oynayıp oynamayacağı önemli değil. Bu şanlı formayı kim giyerse gerekeni yapacak, sonuna kadar savaşacaktır. Bu önemli çıkış maçını heba etmeyelim" dediği dile getirildi. Tecrübeli çalıştırıcının, takım kaptanları ile de bire bir görüşmeler yaparak durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.
5 HAFTADA 2. KEZ
FIRTINA'nın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu sezon G.Saray ile ikinci kez karşılaşacak. Sezona Antalyaspor'un başında başlayan ve ligin 5'inci haftasında ayrılan Çalımbay, Süper Lig'in 10'uncu haftasında bu sefer Trabzonspor ile Cimbom'u konuk edecek. Çalımbay'lı Antalyaspor, G.Saray ile 1-1 beraber kalmış ve rakibine bu sezonki ilk puan kaybını yaşatmıştı.
Yunus Emre SEL
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:42
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