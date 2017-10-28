 Onazi ile özel görüştü – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    ile özel görüştü

    Onazi ile özel görüştü
    TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, G.Saray derbisi ilk on birde forma vermeyi planladığı Onazi ile antrenman sonrası özel bir görüşme yaptı. Saha içindeki isteklerini 24 yaşındaki Nijeryalı ön liberoya ileten tecrübeli hoca, neler yapması gerektiği konusunda da telkinlerde bulundu.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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