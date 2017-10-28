 N’Doye şoku yaşandı – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    N’Doye şoku yaşandı

    N’Doye şoku yaşandı
    Bordo-mavili takımda G.Saray derbisine yönelik antrenmanlar devam ederken, yeni bir sakatlık şoku yaşandı. Sakatlıkları bulunan Burak ve Kucka'nın yanı sıra Rodallega'nın da kart cezalısı olduğu haftada tek forvet kalan de dünkü idmana katılmadı. Tecrübeli golcünün çok ciddi bir sakatlığının olmadığı sadece kontrol amaçlı olarak takımdan ayrı salonda çalıştığı belirtildi. N'Doye'nin sakatlığı nedeniyle G.Saray derbisinde oynamaması durumunda ise forvette Castillo'nun forma giymesi bekleniyor.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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