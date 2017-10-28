Herkes sorumlu
Yönetici Saral: Kötü sonuçlarda yönetim olarak ipleri biraz daha elimize almalıydık. Takımın içerisine hiç müdahale etmedik ama etmeliydik
KONGRE KARARI GELMEZ
G.Saray derbisinde olası bir yenilgide 'Kongre kararı gelir mi?' şeklindeki soruya cevap veren Saral, "Asla bir kongre kararı gelmeyeceğini tüm camiamıza özellikle belirtmek istiyorum. Gün birlik olma günüdür, takımımızın yanında olma günüdür" diye konuştu. Saral, G.Saray derbisini kazanacaklarını da dile getirdi.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:47
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
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Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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