Herkes sorumlu

Yönetici Saral: Kötü sonuçlarda yönetim olarak ipleri biraz daha elimize almalıydık. Takımın içerisine hiç müdahale etmedik ama etmeliydik

Karadeniz ekibinin yöneticisi Gökhan Saral, 9 haftada alınan başarısız sonuçlardan herkesin sorumlu olduğunu söyleyerek, "Yönetim olarak ipleri biraz daha elimize almalıydık" dedi. "Başarısızlık varsa hatalar da vardır" diyen Saral, "Kendi açımızdan baktığımız zaman yönetim kurulu olarak üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Belki motivasyon olarak takımı daha iyi motive etmeliydik. Takımın içerisine müdahale etmedik, etmemiz gerekirdi. İpleri daha sağlam elimize almalıydık" ifadelerine yer verdi.



KONGRE KARARI GELMEZ

G.Saray derbisinde olası bir yenilgide 'Kongre kararı gelir mi?' şeklindeki soruya cevap veren Saral, "Asla bir kongre kararı gelmeyeceğini tüm camiamıza özellikle belirtmek istiyorum. Gün birlik olma günüdür, takımımızın yanında olma günüdür" diye konuştu. Saral, G.Saray derbisini kazanacaklarını da dile getirdi.