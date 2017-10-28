 G.Saray’ı yeneceğiz – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    G.Saray’ı yeneceğiz

    G.Saray’ı yeneceğiz

    Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Yusuf Yazıcı, G.Saray derbisine özel hazırlandığını söyledi.

    20 yaşındaki 10 numara, "Bu sezon inanılmaz üzüntüler yaşadık. Buna artık bir son vermemiz gerek. G.Saray derbisinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Tüm takım bunun farkında. Yenersek yeni bir başlangıç yapabiliriz ve kazanacağız" ifadesini kullandı. Bu sezon 9 lig maçında forma giyen Yusuf, 2 asist yaparken henüz gol atma başarısı gösteremedi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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