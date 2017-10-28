G.Saray’ı yeneceğiz

Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Yusuf Yazıcı, G.Saray derbisine özel hazırlandığını söyledi.

20 yaşındaki 10 numara, "Bu sezon inanılmaz üzüntüler yaşadık. Buna artık bir son vermemiz gerek. G.Saray derbisinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Tüm takım bunun farkında. Yenersek yeni bir başlangıç yapabiliriz ve kazanacağız" ifadesini kullandı. Bu sezon 9 lig maçında forma giyen Yusuf, 2 asist yaparken henüz gol atma başarısı gösteremedi.