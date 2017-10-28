Divan bugün toplanıyor

Ligdeki kötü sonuçlar ve istifaların ardından önemi daha da artan Divan Genel Kurulu bugün, Kadir Özcan Tesisleri'nde saat 13.00'te yapılacak.

Yönetim kurulunun idari ve ekonomik olarak yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgiler vereceği toplantıya delegelerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Genel kurula ayrıca muhtemel başkan adaylarının yanı sıra geçtiğimiz günlerde istifa eden yöneticilerin bazılarının da katılacağı öğrenildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın genel kurula katılmaması durumunda ise yönetimi Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun temsil edeceği ifade edildi.