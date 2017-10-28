 Çalımbay’dan savunmaya uyarı – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Çalımbay’dan savunmaya uyarı

    Çalımbay’dan savunmaya uyarı

    Süper Lig'in en çok gol atan takımlarından G.Saray ile en fazla gol yiyen ekibi Trabzonspor'un oynayacağı derbi öncesi Rıza Çalımbay, savunma oyuncuları ile yakından ilgilenerek uyarılarda bulunuyor.

    Attığı 20 golle geride kalan 9 haftada rakip fileleri en fazla sarsan takımlarından Cimbom'a karşı özel önlemler almayı planlayan Çalımbay, ligde yediği 22 golle alarm veren savunmanın kurgusu üzerinde de bir takım değişikler yapacağının sinyallerini verdi. Bordo-mavililerin yeni teknik patronu, taktik çalışmada Pereira, Uğur, Durica ve Musafa Akbaş'ı dörtlü savunmada denedi. Önlerine ise Okay ve Onazi ikilisini yerleştirdi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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