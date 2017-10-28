Çalımbay’dan savunmaya uyarı
Süper Lig'in en çok gol atan takımlarından G.Saray ile en fazla gol yiyen ekibi Trabzonspor'un oynayacağı derbi öncesi Rıza Çalımbay, savunma oyuncuları ile yakından ilgilenerek uyarılarda bulunuyor.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:47
-
Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
-
TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
-
TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
Çalımbay’dan savunmaya uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.