 Transfer yaparız – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Transfer yaparız

    Transfer yaparız
    Transfer ve yabancı oyuncularla da ilgili konuşan Çalımbay, "Devre arasına kadar kadroyu tanıyacağız. Gerekli görürsek transfer yapacağız. Ligde yabancı sayısını ise fazla buluyorum. Ben yabancı arkadaşlara kesinlikle karşı değilim ama yabancı sayısını fazla buluyorum. Yabancı gelse bile bir kriter konması gerektiğine inanıyorum. G.Saray takımına baktığınızda ilk 11 oyuncusu yabancı, antrenörü yabancı. Gönül ister ki orada yerli arkadaşlarımız olsun. Burada her şey alt yapıya dayanıyor. Altyapıdaki arkadaşlarımızın A takımda olması gerekiyor. Önemli olan alttan oyuncular yetişmesi. Abdülkadir ve Yusuf çok iyi. Diğer kulüplerin de yetiştirmesi gerekiyor" diye konuştu.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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