 Trabzonspor'da G.Saray maçı hazırlıkları – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Trabzonspor'da G.Saray maçı hazırlıkları

    Trabzonspor'da G.Saray maçı hazırlıkları

    Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Juraj Kucka ile Dame N'Doye katılmadı.

    Hafif sakatlığı bulunan N'Doye'nin fizyoterapist nezaretinde salonda çalıştığı öğrenildi.

    Koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular dar alanda baskıya dayalı çalışma yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

    Teknik direktör Çalımbay, stoperde Jan Durica ve Uğur Demirok ikilisini, sarı kart cezalısı sol bek Emmanuel Mas'ın yerinde ise Mustafa Akbaş'ı denedi.

    Öte yandan, bordo-mavili takımın taraftar gruplarının başkanları, antrenman öncesi futbolculara ve teknik heyete tatlı ikram ederek Galatasaray maçında başarı diledi.

    Özel bir okulun öğrencileri de futbolculara çiçek hediye etti.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:33
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